CONFÉRENCE « VINS ET IVRESSES DANS LA LITTÉRATURE PERSANE » – DOMAINE DE LA BAUME Lieu-dit La Baume Servian, 14 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Le Domaine de la Baume vous invite pour une conférence avec le Conservatoire de Béziers. Découvrez la culture persane et la place du vin dans celle-ci au travers de la littérature.

Réservé uniquement aux festivaliers..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Lieu-dit La Baume

Servian 34290 Hérault Occitanie



Domaine de la Baume invites you to a conference with the Conservatoire de Béziers. Discover Persian culture and the place of wine in it through literature.

Reserved for festival-goers only.

El Domaine de la Baume le invita a una conferencia con el Conservatorio de Béziers. Descubra la cultura persa y el lugar del vino en ella a través de la literatura.

Reservado exclusivamente a los asistentes al festival.

Die Domaine de la Baume lädt Sie zu einem Vortrag mit dem Konservatorium von Béziers ein. Erfahren Sie mehr über die persische Kultur und den Stellenwert des Weins in dieser anhand der Literatur.

Nur für Festivalbesucher reserviert.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE