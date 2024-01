« Les Voisins » – Pièce de théâtre Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé, samedi 6 avril 2024.

Perche en Nocé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Pièce de théâtre « Les Voisins » de Jean-Claude Grumberg, par la compagnie « Les Vagabonds' » de Toulouse (durée 1h30 sans entracte).

En toile de fond, un palier d’immeuble où se croiseront trois voisins aux rapports tendus, polis, courtois, râleurs, méfiants…

Entre le quotidien faussement anecdotique d’un couple qui ne se comprend plus du tout, des rencontres de hasard frôlant parfois l’absurde et la poésie, les trois comédiens se croiseront sur leur palier d’immeuble. Ils déblatèreront, philosopheront, échangeront leur vision du Monde entre certitudes crasses et incompréhensions naïves…

Dîner table d’hôte après le spectacle (en option).

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – réservation en ligne.

Lieu-dit La Basse Passière Préaux du Perche

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT CdC Coeur du Perche