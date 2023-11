Parle, envole-toi ! Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé, 9 décembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Parle, envole-toi ! ou comment le théâtre m’a sauvé la vie.

Écrit et interprété par Bruno Abraham-Kremer. Mise en scène : Corine Juresco & Bruno Abraham-Kremer.

Ne manquez pas le dîner table d’hôte festif après le spectacle ! (en option).

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – réservation en ligne..

Lieu-dit La Basse Passière Préaux du Perche

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Parle, envole-toi! or how theater saved my life.

Written and performed by Bruno Abraham-Kremer. Directed by Corine Juresco & Bruno Abraham-Kremer.

Don’t miss the festive table d’hôte dinner after the show! (optional).

Practical info: at Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – book online.

Parle, envole-toi! o cómo el teatro me salvó la vida.

Escrita e interpretada por Bruno Abraham-Kremer. Dirigido por Corine Juresco y Bruno Abraham-Kremer.

No se pierda la cena festiva después del espectáculo (opcional).

Práctico: en el Théâtre Basse Passière de Préaux du Perche – reserve en línea.

Parle, envole-toi-toi! oder Wie das Theater mein Leben gerettet hat.

Geschrieben und interpretiert von Bruno Abraham-Kremer. Regie: Corine Juresco & Bruno Abraham-Kremer.

Verpassen Sie nicht das festliche Table d’hôte-Dinner nach der Aufführung! (optional).

Praktisch: im Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – Online-Reservierung.

