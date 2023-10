Spectacle de danse « Ensemble de 3 danses » Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé, 18 novembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Une soirée de trois pièces de danse du chorégraphe et danseur John-William Watson.

Composée de trois pièces très contrastées, John-William présente avec originalité un solo nostalgique avec musique des années 40 ; un solo qui est à la fois film muet et étude de caractère ; et un do surréaliste et fortement physique sur des compositions de musique classique.

Chorégraphe et danseur principal : John-William Watson – danseuse : Beth Emmerson.

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – billetterie en ligne..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Lieu-dit La Basse Passière Préaux du Perche

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



An evening of three dance pieces by choreographer and dancer John-William Watson.

Comprising three highly contrasting pieces, John-William presents an original, nostalgic solo set to music from the 1940s; a solo that is part silent film, part character study; and a surreal, highly physical do to classical music compositions.

Choreographer and principal dancer: John-William Watson – dancer: Beth Emmerson.

Practical: at Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – online ticketing.

Una velada de tres piezas de danza del coreógrafo y bailarín John-William Watson.

Con tres piezas muy contrastadas, John-William presenta un solo original y nostálgico con música de los años 40; un solo que es en parte cine mudo y en parte estudio de personajes; y un solo surrealista y muy físico con composiciones de música clásica.

Coreógrafo y bailarín principal: John-William Watson – bailarina: Beth Emmerson.

Práctica: en el Théâtre Basse Passière de Préaux du Perche – venta de entradas en línea.

Ein Abend mit drei Tanzstücken des Choreografen und Tänzers John-William Watson.

Bestehend aus drei sehr kontrastreichen Stücken, präsentiert John-William auf originelle Weise ein nostalgisches Solo mit Musik aus den 40er Jahren; ein Solo, das gleichzeitig Stummfilm und Charakterstudie ist; und ein surreales und stark körperbetontes C zu Kompositionen klassischer Musik.

Choreograph und Haupttänzer : John-William Watson – Tänzerin: Beth Emmerson.

Praktisch: im Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – Online-Ticketing.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme