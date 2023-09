« Time stands still » – Airs anglais pour voix et luth Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé, 21 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Musique de John Dowland & John Danyel (16ème).

Le ténor Kieran White et le luthiste Cédric Meyer vous proposent une soirée musicale dans l’intimité des « lute songs », airs accompagnés au luth, réputés musique favorite de la royauté et la noblesse à la fin du 16ème siècle.

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – billetterie en ligne..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Lieu-dit La Basse Passière Préaux du Perche

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Music by John Dowland & John Danyel (16th).

Tenor Kieran White and lutenist Cédric Meyer offer an intimate evening of lute songs, reputed to be the favorite music of royalty and nobility in the late 16th century.

Practical: at Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – online ticketing.

Música de John Dowland y John Danyel (siglo XVI).

El tenor Kieran White y el laudista Cédric Meyer ofrecen una velada íntima de canciones para laúd, reputadas como la música favorita de la realeza y la nobleza de finales del siglo XVI.

Práctico: en el Théâtre Basse Passière de Préaux du Perche – venta de entradas en línea.

Musik von John Dowland & John Danyel (16. Jahrhundert).

Der Tenor Kieran White und der Lautenist Cédric Meyer bieten Ihnen einen musikalischen Abend in der Intimität der « lute songs », Melodien mit Lautenbegleitung, die als Lieblingsmusik der Könige und des Adels im späten 16.

Praktische Informationen: im Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche – Online-Kartenverkauf.

