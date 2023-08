JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE L’ESTAGNOL Lieu-dit La Bascule Villeneuve-lès-Maguelone, 16 septembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Journées européennes du patrimoine

Découverte de la Réserve naturelle de l’Estagnol

Le samedi 16 septembre 2023 de 9h30 à 12h00.

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Lieu-dit La Bascule

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



European Heritage Days

Discover the Estagnol Nature Reserve

Saturday, September 16, 2023 from 9:30am to 12:00pm

Jornadas Europeas del Patrimonio

Descubra la Reserva Natural del Estagnol

Sábado 16 de septiembre de 2023 de 9h30 a 12h00

Europäische Tage des Kulturerbes

Entdeckung des Naturreservats Estagnol

Am Samstag, den 16. September 2023 von 9.30 bis 12.00 Uhr

Mise à jour le 2023-08-28 par OT MONTPELLIER