Soirée entrecôtes Lieu-dit La Bagatelle Treignac, 14 août 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Le club de Rugby de Treignac propose une soirée entrecôtes, ambiance musicale Magic 80’s et convivialité garanties !

A partir de 19h au stade Alain Barrière.

20€ le repas : entrée, entrecôte, frites, fromage. Menu enfant.

Animation musicale gratuite. Réservation au 06 75 12 90 52..

2023-08-14

Lieu-dit La Bagatelle Stade André Barrière

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Treignac Rugby Club invites you to an evening of entrecôtes, Magic 80’s music and guaranteed conviviality!

From 7pm at the Alain Barrière stadium.

20? for the meal: starter, rib steak, French fries, cheese. Children’s menu.

Free musical entertainment. Reservations on 06 75 12 90 52.

El Club de Rugby de Treignac organiza una velada para chuparse los dedos con música Magic 80’s y un ambiente agradable garantizado

A partir de las 19.00 h en el estadio Alain Barrière.

20? por la comida: entrante, bistec de costilla, patatas fritas y queso. Menú infantil.

Animación musical gratuita. Reserva en el 06 75 12 90 52.

Der Rugby-Club von Treignac bietet einen Abend mit Entrecote, musikalischer Atmosphäre Magic 80’s und Geselligkeit garantiert!

Ab 19 Uhr im Stadion Alain Barrière.

20? pro Mahlzeit: Vorspeise, Entrecôte, Pommes frites, Käse. Menü für Kinder.

Kostenlose musikalische Unterhaltung. Reservierung unter 06 75 12 90 52.

