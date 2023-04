S’informer/s’organiser sur les questions d’exil et d’accueil en France Lieu-dit Kerilleau Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

S’informer/s’organiser sur les questions d’exil et d’accueil en France Lieu-dit Kerilleau, 29 avril 2023, Plabennec. S’informer/s’organiser sur les questions d’exil et d’accueil en France Samedi 29 avril, 11h00 Lieu-dit Kerilleau Le samedi 29 avril prochain La ferme de Kerilleau (Plabennec) et l’asso Les Voix Rouillées proposent une journée dédiée aux questions d’exil et d’accueil en France. Au programme: – 11h/13h: Présentation et discussion autour du roman Des vies orageuses en présence des auteurs Mathilde Gal et du Collectif Tcholeyi.

« Raconter celles et ceux qui arrivent : le périple, l’espoir, l’attente, la maladie aussi. Raconter celles et ceux qui accompagnent : l’engagement, les doutes, l’épuisement aussi. Et puis pour tous de brusques orages, des moments de joie, d’apprentissage, et les rencontres. »

À l’origine du collectif militant Tcholeiy, il y a la rage et le sentiment d’impuissance de deux femmes médecins. Le groupe s’est progressivement élargi à une dizaine de personnes, exilées, travailleuses sociales ou soignantes. 13h/ Repas partagé sur la ferme, prix libre. 14h/16h Ecoute collective d’un documentaire sonore sur la questions des politiques migratoires et échange animé par un membre de l’association Survie (association de lutte contre la Françafrique) Lieu-dit Kerilleau Kerilleau Plabennec 29860 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Lieu-dit Kerilleau Adresse Kerilleau Ville Plabennec Departement Finistère Lieu Ville Lieu-dit Kerilleau Plabennec

Lieu-dit Kerilleau Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/

S’informer/s’organiser sur les questions d’exil et d’accueil en France Lieu-dit Kerilleau 2023-04-29 was last modified: by S’informer/s’organiser sur les questions d’exil et d’accueil en France Lieu-dit Kerilleau Lieu-dit Kerilleau 29 avril 2023 Lieu-dit Kerilleau Plabennec Plabennec

Plabennec Finistère