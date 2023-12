Cours de pilates Lieu-dit Gué des Billes Saint-Priest-les-Fougères, 7 décembre 2023 10:00, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Tous les jeudis à 10h et à 18h et les lundis à 18h15

Pratique et apprentissage de cette technique mise au point par Joseph Pilates. Renforcement du périnée et des muscles profonds du corps.

1ère séance = 10€ puis abonnement au trimestre ou à l’année.

Pour la première séance s’inscrire au moins 72h à l’avance..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Lieu-dit Gué des Billes

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday at 10 a.m. and 6 p.m. and every Monday at 6.15 p.m

Practice and learn this technique developed by Joseph Pilates. Strengthens the perineum and deep body muscles.

1st session = 10? then quarterly or annual subscription.

For the first session, please register at least 72 hours in advance.

Todos los jueves a las 10h y a las 18h y todos los lunes a las 18h15

Practica y aprende esta técnica desarrollada por Joseph Pilates. Fortalece el perineo y los músculos profundos del cuerpo.

Todos los jueves a las 10h y a las 18h y todos los lunes a las 18h15

1ª sesión = 10? luego abono para un trimestre o un año.

Para la primera sesión, inscríbase al menos con 72 horas de antelación.

Jeden Donnerstag um 10:00 und 18:00 Uhr und jeden Montag um 18:15 Uhr

Praktizieren und Erlernen dieser von Joseph Pilates entwickelten Technik. Stärkung des Beckenbodens und der tiefen Körpermuskulatur.

Jeden Donnerstag um 10:00 und 18:00 Uhr sowie montags um 18:15 Uhr

erste Sitzung = 10?, danach Abonnement für ein Quartal oder ein Jahr.

Für die erste Sitzung müssen Sie sich mindestens 72 Stunden im Voraus anmelden.

