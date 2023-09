Cours de pilates Lieu-dit Gué des Billes Saint-Priest-les-Fougères, 18 septembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Pratique et apprentissage de cette technique mise au point par Joseph Pilates. Renforcement du périnée et des muscles profonds du corps.

Tous les jeudis à 10h et à 18h et les lundis à 18h15

1ère séance = 10€ puis abonnement au trimestre ou à l’année.

Pour la première séance s’inscrire au moins 72h à l’avance..

2023-09-18 fin : 2024-06-27 . EUR.

Lieu-dit Gué des Billes

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Practice and learn this technique developed by Joseph Pilates. Strengthens the perineum and deep body muscles.

Every Thursday at 10 a.m. and 6 p.m. and every Monday at 6.15 p.m

1st session = 10? then quarterly or annual subscription.

For the first session, please register at least 72 hours in advance.

Practica y aprende esta técnica desarrollada por Joseph Pilates. Fortalece el perineo y los músculos profundos del cuerpo.

Todos los jueves a las 10h y a las 18h y todos los lunes a las 18h15

1ª sesión = 10? luego abono para un trimestre o un año.

Para la primera sesión, inscríbase al menos con 72 horas de antelación.

Praktizieren und Erlernen dieser von Joseph Pilates entwickelten Technik. Stärkung des Beckenbodens und der tiefen Körpermuskulatur.

Jeden Donnerstag um 10:00 und 18:00 Uhr und jeden Montag um 18:15 Uhr

erste Sitzung = 10?, danach Abonnement für ein Quartal oder ein Jahr.

Für die erste Sitzung müssen Sie sich mindestens 72 Stunden im Voraus anmelden.

Mise à jour le 2023-09-14 par Isle-Auvézère