Nocturne au Parc du Griffon Lieu-dit Griffon Caubon-Saint-Sauveur, 4 juillet 2023, Caubon-Saint-Sauveur.

Caubon-Saint-Sauveur,Lot-et-Garonne

Visites nocturnes au Parc du Griffon :

– Tous les mardis soirs, du 4 juillet au 25 août, jusqu’à 21h..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 21:00:00. EUR.

Lieu-dit Griffon Parc du Griffon

Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Night visits to Parc du Griffon:

– Every Tuesday evening, from July 4 to August 25, until 9pm.

Visitas nocturnas al Parque del Grifón:

– Todos los martes por la noche, del 4 de julio al 25 de agosto, hasta las 21:00 h.

Nächtliche Führungen im Parc du Griffon :

– Jeden Dienstagabend, vom 4. Juli bis zum 25. August, bis 21 Uhr.

