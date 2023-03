Course de caisses à savon sur le thème de l’agriculture Lieu-dit Grangevaux, 5 août 2023, Parcé-sur-Sarthe.

Ça va décoiffer à la ferme ! Les inscriptions pour notre course de caisses à savon « édition agriculture » sont enfin ouvertes !

Vous êtes prêt à relever le défi et à construire la caisse à savon la plus folle et la plus rapide de la ferme ? ️

Que vous soyez en famille, entre amis, collègues, voisins ou même en solo, rejoignez notre événement le samedi 5 août et venez défier les autres équipes !

Le thème de cette année est l’agriculture, alors sortez les bottes en caoutchouc et la salopette pour une journée remplie de fun, de compétition et de rigolade !

Inscrivez-vous dès maintenant via notre bulletin en ligne https://lc.cx/L5WxV3, pour avoir une chance de remporter le trophée de la meilleure équipe ou de la meilleure caisse à savon de l’événement !

lien que vous retrouvez en lieu et place du site web sur notre page Facebook avec toutes les informations nécessaires.

N’hésitez pas à partager l’information à votre entourage et à les inviter à participer à la course de caisses à savon la plus déjantée de la saison !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T18:00:00+02:00

