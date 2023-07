Stand MSA lors du Tour de France lieu-dit granges cavaro Bracon Catégories d’Évènement: Bracon

Jura Stand MSA lors du Tour de France lieu-dit granges cavaro Bracon, 21 juillet 2023, Bracon. Stand MSA lors du Tour de France Vendredi 21 juillet, 10h00 lieu-dit granges cavaro La MSA Franche-Comté participera au village de l’emploi agricole sur le tour de France à l’occasion de son passage dans le Jura. Une belle occasion pour aller à la rencontre de ses ressortissants en prodiguant des conseils sur la prévention du risque solaire et sur les bienfaits de la pratique d’un sport. Pour cet évènement, la MSA proposera un challenge : pédaler pour financer l’association Handisport Jura. . lieu-dit granges cavaro 46.927974, 5.868599 Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

