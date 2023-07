Ouverture de l’ancien colombier des évêques à Laon lieu dit Grange l’ évêque Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Ouverture de l'ancien colombier des évêques à Laon
Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00
lieu dit Grange l' évêque
Entrée libre

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l'évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

lieu dit Grange l' évêque
Rue du Colombier 02000 Laon
Laon 02000 Vaux Aisne Hauts-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

