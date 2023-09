FASCINANT WEEK-END – BOUTEILLES OUVERTES À J.LAURENS Lieu-dit Graimenous La Digne-d’Aval, 21 octobre 2023, La Digne-d'Aval.

La Digne-d’Aval,Aude

10 vignerons Occitans et copains de vins, se réunissent pour que vous découvriez leurs cuvées en rouge, blanc, rosé et effervescent. Animations musicales en journée et en soirée. Jeux pour les enfants dans l’après-midi. Foodtrucks, brasucade, producteurs locaux …

Avec les Domaines : Bernatas (AOC Limoux), Borie de Maurel (AOC Minervois la Livinière), Cabrol (AOC Cabardès), Girard (AOC Malepère), Sainte Marie des Crozes (AOC Corbières), Serres-Mazard (AOC Corbières) et les Châteaux La Baronne (AOC Corbières), Mignan (AOC Minervois) et Mirausse (AOC Minervois).

Sur réservation uniquement : contact@jlaurens.fr.

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 00:00:00. .

Lieu-dit Graimenous

La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie



10 Occitan winemakers and wine buddies get together to let you discover their red, white, rosé and sparkling wines. Musical entertainment during the day and evening. Games for children in the afternoon. Foodtrucks, brasucade, local producers?

With Domaines: Bernatas (AOC Limoux), Borie de Maurel (AOC Minervois la Livinière), Cabrol (AOC Cabardès), Girard (AOC Malepère), Sainte Marie des Crozes (AOC Corbières), Serres-Mazard (AOC Corbières) and Châteaux La Baronne (AOC Corbières), Mignan (AOC Minervois) and Mirausse (AOC Minervois).

By reservation only: contact@jlaurens.fr

10 viticultores de la región de Occitanie y amigos del vino se reúnen para hacerle descubrir sus vinos tintos, blancos, rosados y espumosos. Animación musical durante el día y la noche. Juegos para niños por la tarde. Foodtrucks, brasucade, productores locales..

Con los Domaines: Bernatas (AOC Limoux), Borie de Maurel (AOC Minervois la Livinière), Cabrol (AOC Cabardès), Girard (AOC Malepère), Sainte Marie des Crozes (AOC Corbières), Serres-Mazard (AOC Corbières) y los Châteaux La Baronne (AOC Corbières), Mignan (AOC Minervois) y Mirausse (AOC Minervois).

Sólo con reserva: contact@jlaurens.fr

10 okzitanische Winzer und Weinfreunde kommen zusammen, damit Sie ihre Rot-, Weiß-, Rosé- und Schaumweine kennenlernen können. Musikalische Unterhaltung am Tag und am Abend. Spiele für Kinder am Nachmittag. Foodtrucks, Brasucade, lokale Produzenten?

Mit den Domaines: Bernatas (AOC Limoux), Borie de Maurel (AOC Minervois la Livinière), Cabrol (AOC Cabardès), Girard (AOC Malepère), Sainte Marie des Crozes (AOC Corbières), Serres-Mazard (AOC Corbières) und den Châteaux La Baronne (AOC Corbières), Mignan (AOC Minervois) und Mirausse (AOC Minervois).

Nur mit Reservierung: contact@jlaurens.fr

Mise à jour le 2023-09-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin