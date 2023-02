Présentation d’un bateau en bois, construit dans le Chantier Naval gersois Lieu-dit Gaja, 1 avril 2023, Troncens.

Présentation d’un bateau en bois, construit dans le Chantier Naval gersois 1 et 2 avril Lieu-dit Gaja

Présentation du bateau à terre et explication sur la construction en bois

Lieu-dit Gaja 32230 TRONCENS Troncens 32230 Gers Occitanie [{“link”: “http://www.closdugaja.com”}, {“link”: “mailto:contact@mv-boat.com”}, {“link”: “http://www.mv-boat.com”}]

Journées portes ouvertes au Chantier Naval, 27 mars au 2 avril

Marc Vuilliomenet obtient son Diplôme de CHARPENTIER de MARINE en 1981, en Suisse. Pour compléter ses connaissances, il navigue en régates et en croisières, sur le lac Léman, de la Manche en Méditerranée et une traversée de l’atlantique en solitaire, en 1988.

Création de l’Entreprise le 1er février 1988, à St Raphaël (83700) et dépôt de la marque MV-BOAT à l’INPI.

Après une parenthèse de 7 années de rénovation du www.closdugaja.com, le Chantier Naval ouvre ses portes en février 2021 dans le sud-ouest de l’Occitanie, à Troncens(32230), au cœur d’un grand Domaine de 7 hectares avec son lac de 7000m² utilisé pour les essais et démonstrations des bateaux, ainsi que des Chambres d’Hôtes tenues par sa Femme Sonia, pour vous recevoir dans les meilleures conditions.

Labellisé Maître-Artisan et EPV (Entreprise Patrimoine Vivant) en 2013, MV-Boat vous convie à la découverte du Métier d’Art de la construction de bateaux en bois. RDV conseillé pour une visite guidée.

Un bateau de cinq mètres MV-BOAT, c’est 30 kg d’époxy et 300 kg de bois, afin d’utiliser et conserver les bateaux le temps nécessaire aux arbres de repousser.

Le Chantier Naval a construit ainsi le CAP-CORSE, des POINTUS, CLASSIC 6.50, MV 500, EBIHEN, ZEN, PETITPOIS, CLASSIC Power évolution et aujourd’hui: La Clémente à découvrir du 28/03 au 3/04.

Cette barque, aux lignes classiques, est construite sur des membrures (équivalent d’un squelette humain) recouvertes de petites lattes jointives, le tout en acajou massif. Deux couches d’acajou de 3mm d’épaisseur, collées sous vide d’air complètent la réalisation de la coque. L’aménagement intérieur est conçu et personnalisé pour chaque propriétaire, selon son cahier des charges et programme de navigation, pour la croisière, seul ou en famille, à rames, à voiles et/ou moteur électrique.

Coté construction, des lattes jointives sur membrures, en acajou massif, sont recouvertes d’un pli diagonal de sapelli tranché et étuvé qui se sature d’époxy lors du collage sous vide d’air. Le second pli est traité de manière identique lors d’une finition peinte. Si la version vernie est privilégiée, le dernier pli est méticuleusement ajusté en longueur et dévoile ainsi toutes les subtilités des formes classiques de La Clémente. Les dix couches de vernis mettent en valeur le travail du bois et l’entretien est facilité par l’utilisation de produits mono-composants, simples à appliquer et entretenir à moindre frais.

Les agencements intérieurs sont définis avec le propriétaire, en regard du cahier des charges et de son programme de navigation. La version de démonstration illustre ce large cockpit central et son bain de soleil arrière abrité des regards, le pont et fond de cockpit en lames de teck. En version voile, un gréement au tiers ou voile latine est proposé, avec un mât emplanté sur la quille, sans haubanage. Une dérive lestée est dissimulée dans son puit et le tableau arrière est ouvrant, pour remonter à bord en toute facilité ou débarquer sur la plage.

Une version motorisée est également proposée, composée d’un pack électrique in-bord ou hors-bord permettant des sorties à la journée, en silence et d’une autonomie suffisante pour le cabotage.

La Clémente est une construction robuste, légère et transportable, qui a tout son temps pour vous emmener au fil de l’eau et savourer l’instant présent, sur un bateau d’exception.

Marc Vuilliomenet

Charpentier de Marine

Construction de bateaux en bois

ADRESSE:

Lieu-dit Gaja

32230 TRONCENS

Tél: 06 09 18 28 07 (Whatsapp)

Siret 34442853700031

contact@mv-boat.com

www.mv-boat.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

MV-Boat