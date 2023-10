Raconte-moi la vigne et le vin Spécial Halloween Lieu-dit Gaillard Saint-Hippolyte, 30 octobre 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Gironde

Partagez la passion du vignoble en famille !

Au travers d’enquêtes, d’anecdotes et grâce à vos sens, vous découvrez en famille la notion de terroir et le travail à la vigne. Avec votre guide, vous suivez la grande aventure de la transformation des raisins, de la vigne au verre, puis participez à des ateliers sur la découverte des arômes et des goûts. Les enfants savourent leur jus de fruits en complétant leur carnet d’activités, tandis que les adultes font la dégustation de deux vins. Le parcours de visite est particulièrement adapté aux enfants en âge de lire, néanmoins les plus jeunes pourront s’appuyer sur la participation de toute la famille.

Dégustation : 2 vins pour les adultes et jus de fruits pour les enfants

POUR HALLOWEEN, VENEZ DEGUISÉS, GOÛTER D’HALLOWEEN OFFERT.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 16:30:00. EUR.

Lieu-dit Gaillard

Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Share the passion of the vineyard with your family!

Through investigations, anecdotes and your senses, you and your family will discover the notion of terroir and work in the vineyard. With your guide, you’ll follow the great adventure of grape transformation, from vine to glass, and then take part in workshops to discover aromas and tastes. Children enjoy their own juice while completing their activity book, while adults taste two wines. The tour is particularly suitable for children of reading age, but younger visitors can count on the participation of the whole family.

Tasting: 2 wines for adults and fruit juice for children

FOR HALLOWEEN, COME IN DISGUISE, HALLOWEEN SNACK OFFERED

Comparta su pasión por los viñedos con su familia

A través de investigaciones, anécdotas y el uso de los sentidos, usted y su familia descubrirán la noción de terruño y el trabajo en el viñedo. Con su guía, podrá seguir la gran aventura de la transformación de la uva, de la cepa a la copa, y después participar en talleres para descubrir aromas y sabores. Los niños disfrutan de su zumo de frutas mientras completan su cuaderno de actividades, mientras los adultos degustan dos vinos. La visita está especialmente indicada para niños en edad de leer, pero los más pequeños pueden hacer participar a toda la familia.

Degustación: 2 vinos para los adultos y zumo de frutas para los niños

PARA HALLOWEEN, VEN DISFRAZADO, SE OFRECE MERIENDA DE HALLOWEEN

Teilen Sie die Leidenschaft für den Weinberg mit der ganzen Familie!

Anhand von Umfragen, Anekdoten und mithilfe Ihrer Sinne entdecken Sie mit Ihrer Familie den Begriff des Terroirs und die Arbeit im Weinberg. Mit Ihrem Führer verfolgen Sie das große Abenteuer der Traubenverarbeitung von der Rebe bis zum Glas und nehmen dann an Workshops zur Entdeckung von Aromen und Geschmäckern teil. Die Kinder genießen ihren Fruchtsaft, während sie ihr Aktivitätenheft ausfüllen, während die Erwachsenen zwei Weine verkosten. Der Rundgang ist besonders für Kinder im Lesealter geeignet, doch auch jüngere Kinder können sich auf die Teilnahme der ganzen Familie verlassen.

Verkostung: 2 Weine für Erwachsene und Fruchtsäfte für Kinder

ZU HALLOWEEN KOMMEN SIE VERKLEIDET, HALLOWEEN-IMBISS GRATIS

