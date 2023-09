Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Chris Anecdotes Lieu-dit Gabalès Pinsac, 14 octobre 2023, Pinsac.

Pinsac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Chris d’Anecdotes, membre de Ateliers d’Art de France, raconte es histoires en sculptant un squelette de grillage qu’elle habille ensuite de multiple couches de papiers texturées, collées une à une au pinceau puis patinées. Humains, animaux, masques, trompe-l’œil alimentaires ou végétaux sortent ainsi de son atelier pour être adoptés par des particuliers, mis en scènes dans des entreprises, des restaurants, des vitrines commerciales et des spectacles ou animer la scénographie d’expositions publiques..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Gabalès

Pinsac 46200 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universes

Chris d’Anecdotes, member of Ateliers d’Art de France, tells stories by sculpting a skeleton of wire mesh, which she then dresses with multiple layers of textured paper, glued one by one with a brush and then given a patina. Humans, animals, masks, trompe-l’il foodstuffs and plants emerge from her studio to be adopted by private individuals, staged in businesses, restaurants, shop windows and shows, or used as scenography for public exhibitions.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Chris d’Anecdotes, miembro de Ateliers d’Art de France, cuenta sus historias esculpiendo un esqueleto de malla metálica, que luego viste con múltiples capas de papel texturado, pegadas una a una con un pincel y después patinadas. Humanos, animales, máscaras, alimentos trampantojados y plantas salen de su estudio para ser adoptados por particulares, puestos en escena en negocios, restaurantes, escaparates y espectáculos, o utilizados para animar la escenografía de exposiciones públicas.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Chris d’Anecdotes, Mitglied der Ateliers d’Art de France, erzählt Geschichten, indem sie ein Skelett aus Maschendraht schnitzt, das sie mit mehreren Schichten strukturierten Papiers bekleidet, die sie nacheinander mit einem Pinsel aufklebt und anschließend patiniert. Menschen, Tiere, Masken, Lebensmittel- oder Pflanzentrompe-l’il verlassen so ihr Atelier, um von Privatpersonen adoptiert, in Unternehmen, Restaurants, Schaufenstern und Shows in Szene gesetzt zu werden oder die Szenografie öffentlicher Ausstellungen zu beleben.

