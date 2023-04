Atelier lactofermentation avec Camille Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier lactofermentation avec Camille Lieu-dit Froidefon, 1 avril 2023, Saint-Pierre-de-Frugie . Saint-Pierre-de-Frugie ,Dordogne , Atelier lactofermentation avec Camille Le Sonneur Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Froidefon Le Sonneur

2023-04-01 – 2023-04-01

Lieu-dit Froidefon Le Sonneur

Saint-Pierre-de-Frugie

Dordogne . Un atelier pratique pour que vous vous sentiez autonome de réaliser vos préparations fermentées / Repartez avec vos préparations Un atelier pratique pour que vous vous sentiez autonome de réaliser vos préparations fermentées / Repartez avec vos préparations +33 6 29 66 16 28 Tier lieu le Sonneur pixabay

Lieu-dit Froidefon Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Froidefon Le Sonneur Ville Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Lieu-dit Froidefon Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie /

Atelier lactofermentation avec Camille Lieu-dit Froidefon 2023-04-01 was last modified: by Atelier lactofermentation avec Camille Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie 1 avril 2023 Dordogne Le Sonneur Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne