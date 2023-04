Lecture en arpentage Lieu-dit Froidefon, 30 avril 2023, Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie ,Dordogne , Saint-Pierre-de-Frugie

Lecture en arpentage

Le Sonneur, bâtiment écocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Froidefon Le Sonneur, bâtiment écocentre

2023-04-30 14:00:00 – 2023-04-30 17:00:00

Lieu-dit Froidefon Le Sonneur, bâtiment écocentre

Saint-Pierre-de-Frugie

Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie .

L’arpentage consiste à découper un livre, se repartir les extraits, les lire et

partager nos lectures. Une approche de lecture en commun originale. Le

livre choisi peut être une fiction ou un essai, et si on le découpe, c’est aussi

pour désacraliser l’objet !

L’arpentage consiste à découper un livre, se repartir les extraits, les lire et

partager nos lectures. Une approche de lecture en commun originale. Le

livre choisi peut être une fiction ou un essai, et si on le découpe, c’est aussi

pour désacraliser l’objet !

+33 6 64 84 45 25 Tiers lieu le Sonneur

un-perfekt pixabay

Lieu-dit Froidefon Le Sonneur, bâtiment écocentre Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2023-03-20 par