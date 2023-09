FASCINANT WEEK-END – DÉGUSTATION VERTICALE AU DOMAINE DE FOURN Lieu-dit Fourn Pieusse, 19 octobre 2023, Pieusse.

Pieusse,Aude

Vivez une expérience unique de dégustation au Domaine de Fourn à Pieusse. Laissez-vous guider dans les caves de la famille Robert, où sont entreposés depuis plusieurs générations, les anciens millésimes de Blanquette et de Crémant de Limoux de la propriété. Dégustez-les, comparez leurs évolutions de 1972 à nos jours, au cours d’une animation commentée et accompagnée de grignotages sucrés et salés à accorder avec les vins effervescents du Domaine.

Sur réservation uniquement, avec un tarif spécial Fascinant Week-end de 30€.

En groupe à partir de 10 personnes..

2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:30:00. EUR.

Lieu-dit Fourn

Pieusse 11300 Aude Occitanie



Enjoy a unique wine-tasting experience at Domaine de Fourn in Pieusse. Let yourself be guided through the Robert family cellars, where the estate?s old vintages of Blanquette and Crémant de Limoux have been stored for several generations. Taste them and compare their evolution from 1972 to the present day, during a guided tour accompanied by sweet and savory nibbles to match the estate?s sparkling wines.

By reservation only, with a special Fascinant Weekend price of ?30.

For groups of 10 or more.

Disfrute de una cata de vinos única en el Domaine de Fourn, en Pieusse. Déjese guiar por las bodegas de la familia Robert, donde se conservan las añadas antiguas de Blanquette y Crémant de Limoux desde hace varias generaciones. Degústelas y compare su evolución desde 1972 hasta nuestros días, durante una visita guiada acompañada de aperitivos dulces y salados a juego con los espumosos de la propiedad.

Sólo con reserva previa, con un precio especial Fascinant Weekend de 30 €.

Para grupos a partir de 10 personas.

Erleben Sie eine einzigartige Weinprobe auf der Domaine de Fourn in Pieusse. Lassen Sie sich durch die Keller der Familie Robert führen, wo seit mehreren Generationen die alten Jahrgänge des Blanquette und des Crémant de Limoux des Weinguts gelagert werden. Probieren Sie sie und vergleichen Sie ihre Entwicklung von 1972 bis heute im Rahmen einer kommentierten Animation, die von süßen und salzigen Knabbereien begleitet wird, die Sie mit den Schaumweinen des Weinguts kombinieren können.

Nur mit Reservierung, zum Sonderpreis von 30?

Gruppen ab 10 Personen.

