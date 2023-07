DOMAINE DE FORSAC – Eté à la Ferme – BAF Lieu-dit Forsac Benayes, 1 juillet 2023, Benayes.

Benayes,Corrèze

Renseignement et réservation

En Juillet et août. Sur rendez-vous

Visite de l’élevage de vaches Limousines. Culture et vente d’huile de colza, tournesol, vin de noix, châtaignes, jus de pommes..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . .

Lieu-dit Forsac

Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Information and booking

July and August. By appointment only

Visit the Limousin cow farm. Cultivation and sale of rapeseed oil, sunflower oil, walnut wine, chestnuts, apple juice.

Información y reservas

En julio y agosto. Sólo con cita previa

Visita de la granja de vacas Limousin. Cultivo y venta de aceite de colza, aceite de girasol, vino de nueces, castañas y zumo de manzana.

Auskunft und Reservierung

Im Juli und August. Nach vorheriger Anmeldung

Besichtigung der Zucht von Limousin-Kühen. Anbau und Verkauf von Raps- und Sonnenblumenöl, Walnusswein, Kastanien, Apfelsaft.

Mise à jour le 2023-06-26 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze