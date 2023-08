LA TABLE VIGNERONNE ÉPHÉMÈRE D’ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux, 27 août 2023, Caux.

Caux,Hérault

Delphine et Ghislain d’Aboville, vous accueillent dans leurs 12 hectares de vignes, une colline où l’on se sent bien, pour un moment de rencontre et de partage de leur passion..

2023-08-27 19:30:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

Lieu-dit Fontarèches

Caux 34720 Hérault Occitanie



Delphine and Ghislain d?Aboville welcome you to their 12 hectares of vineyards, a hill where you feel at home, for a moment of meeting and sharing their passion.

Delphine y Ghislain d’Aboville le dan la bienvenida a sus 12 hectáreas de viñedos, una ladera en la que se sentirá como en casa, para un momento de encuentro y compartir su pasión.

Delphine und Ghislain d’Aboville, begrüßen Sie in ihren 12 Hektar Weinbergen, einem Hügel, auf dem man sich wohlfühlt, für einen Moment der Begegnung und des Teilens ihrer Leidenschaft.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE