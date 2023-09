Fleckenstein, le Château des Défis® « Le pilori hanté » Lieu-dit Fleckenstein Lembach, 21 octobre 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

« Depuis des siècles, l’âme du chevalier-fantôme Hugo est enchaînée au pilori. Pénètre la forêt hantée du Château des Défis pour retrouver le code qui te permettra de le libérer et de prendre sa place »..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Lieu-dit Fleckenstein

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



« For centuries, the soul of ghost knight Hugo has been chained to the pillory. Penetrate the haunted forest of the Castle of Challenges to find the code that will allow you to free him and take his place ».

« Durante siglos, el alma del caballero fantasma Hugo ha estado encadenada a la picota. Adéntrate en el bosque encantado del Castillo de los Desafíos para encontrar el código que te permitirá liberarlo y ocupar su lugar ».

« Seit Jahrhunderten ist die Seele des Geisterritters Hugo an den Pranger gefesselt. Durchstöbere den Spukwald des Schlosses der Herausforderungen, um den Code zu finden, mit dem du ihn befreien und seinen Platz einnehmen kannst ».

