Visite insolite : La ronde du veilleur Lieu-dit Fleckenstein Lembach, 28 juillet 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Une découverte privilégiée du Château Fort de Fleckenstein après la fermeture au public. Accompagnez le veilleur dans sa ronde et laissez-vous pénétrer par l’atmosphère et la lumière du soir au château. Sur réservation..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 19:30:00. EUR.

Lieu-dit Fleckenstein

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



A privileged discovery of the Fleckenstein Castle after the closing to the public. Accompany the watchman on his rounds and let the atmosphere and the light of the evening in the castle penetrate you. Reservation required.

Una oportunidad especial para descubrir el Château Fort de Fleckenstein tras su cierre al público. Acompañe al vigilante en sus rondas y déjese envolver por la atmósfera y la luz de las noches del castillo. Reserva obligatoria.

Eine privilegierte Entdeckung der Burg Fleckenstein nach der Schließung für das Publikum. Begleiten Sie den Wächter auf seinem Rundgang und lassen Sie die Atmosphäre und das Licht des Burgabends auf sich einwirken. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte