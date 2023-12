Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque Lieu dit- Etzan-Borda Urrugne, 24 octobre 2024, Urrugne.

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 08:00:00

fin : 2024-10-24 11:30:00

Le CPIE propose d’installer un camp de migration post-nuptiale sur le lieu dit Etzan Borda, au niveau du Ball Trap. Ce site attire chaque année sur cette période de nombreux visiteurs venus assister au spectacle de la migration des pigeons ramiers (Palombes). Les chargés de mission du CPIE seront mobilisés sur place pour entrer en contact avec le public et transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du phénomène migratoire et de la gestion patrimoniale appliquée sur le site par les différents partenaires (espèces d’oiseaux migrateurs, palombes, grues, passereaux…)

Rendez-vous directement sur place..

Lieu dit- Etzan-Borda Route de crêtes

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque