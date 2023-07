Spectacle de chevalerie Lieu-dit Estréguil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 10 juillet 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Voyagez au temps des chevaliers lors d’un grand tournoi de chevalerie. Découvrez un spectacle de 2h00 qui ravira petits et grands. Restauration sur réservation uniquement..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 . EUR.

Lieu-dit Estréguil

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Travel back to the time of the knights during a grand tournament of chivalry. Discover a 2h00 show that will delight young and old alike. Catering by reservation only.

Viaje a la época de los caballeros durante un gran torneo de caballería. Disfrute de un espectáculo de 2 horas que hará las delicias de grandes y pequeños. Catering sólo con reserva previa.

Reisen Sie bei einem großen Ritterturnier in die Zeit der Ritter. Entdecken Sie ein 2:00 Uhr langes Spektakel, das Groß und Klein begeistern wird. Verpflegung nur auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère