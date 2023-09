Soirée broche et vins Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller, 20 octobre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Une soirée en musique avec le groupe Bloosmusik (orchestre à vent, musique traditionnelle), et une présentation de vins locaux. Au menu : cochon de lait ou jambon braisé à la broche, accompagnements et dessert..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Lieu dit du Hirtzenstein

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



An evening of music with the Bloosmusik group (wind band, traditional music), and a presentation of local wines. Menu: suckling pig or spit-roasted ham, side dishes and dessert.

Velada musical con el grupo Bloosmusik (banda de viento, música tradicional) y presentación de vinos locales. En el menú: cochinillo o jamón asado, guarniciones y postre.

Ein Abend mit Musik der Gruppe Bloosmusik (Blasorchester, traditionelle Musik) und einer Präsentation von lokalen Weinen. Auf der Speisekarte: Spanferkel oder geschmorter Schinken am Spieß, Beilagen und Dessert.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay