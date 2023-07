Brocante Lieu-dit du Breuil Coiffault Valdelaume, 6 août 2023, Valdelaume.

Valdelaume,Deux-Sèvres

Brocante estivale au Breuil-Coiffault, lieu-dit entre Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne.

Sur un site ombragé, venez exposer ou découvrir les exposants.

Pour les personnes souhaitant exposer, 1€ le mètre, sur réservation avant le 4 août.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Comité des Loisirs du Breuil-Coiffault.

Lieu-dit du Breuil Coiffault

Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Summer flea market at Breuil-Coiffault, between Sauzé-Vaussais and Chef-Boutonne.

On a shady site, come and exhibit or discover the exhibitors.

For those wishing to exhibit, 1? per meter, by reservation before August 4.

Refreshments and catering on site.

Organized by the Comité des Loisirs du Breuil-Coiffault

Mercadillo de verano en Le Breuil-Coiffault, entre Sauzé-Vaussais y Chef-Boutonne.

Venga a exponer sus productos o a reunirse con los expositores en un lugar sombreado.

Para quienes deseen exponer, 1? por metro, previa reserva antes del 4 de agosto.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Organizado por el Comité des Loisirs du Breuil-Coiffault

Sommerflohmarkt in Le Breuil-Coiffault, einem Ort zwischen Sauzé-Vaussais und Chef-Boutonne.

Auf einem schattigen Gelände können Sie ausstellen oder die Aussteller entdecken.

Wer ausstellen möchte, zahlt 1? pro Meter, Reservierung bis zum 4. August erforderlich.

Getränke und Speisen vor Ort.

Organisiert vom Comité des Loisirs du Breuil-Coiffault

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays Mellois