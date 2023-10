Automne à la Ferme – Mohair du Coteau Lieu-dit Donnet Laguenne-sur-Avalouze, 11 novembre 2023, Laguenne-sur-Avalouze.

Laguenne-sur-Avalouze,Corrèze

Présentation et visite de l’élevage, visionnage d’un film sur le façonnage. Boutique à la ferme. Visite d’environ 1h. Réservation téléphonique obligatoire. Capacité environ 40 personnes. Rendez-vous à 10h30.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 12:30:00.

Lieu-dit Donnet

Laguenne-sur-Avalouze 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Presentation and tour of the farm, viewing of a film on shaping. Farm store. Visit approx. 1 hour. Phone booking required. Capacity approx. 40 people. Meet at 10:30 a.m

Presentación y visita de la granja, proyección de una película sobre la fabricación del queso. Tienda de la granja. Duración aproximada: 1 hora. Reserva previa por teléfono. Capacidad para unas 40 personas. Punto de encuentro a las 10.30 h

Vorstellung und Besuch der Farm, Anschauen eines Films über die Formgebung. Laden auf dem Bauernhof. Besuch dauert etwa 1 Stunde. Telefonische Reservierung erforderlich. Kapazität etwa 40 Personen. Treffpunkt um 10.30 Uhr

