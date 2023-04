Easter Party du Chateau Lagrezette lieu dit Domaine de Lagrezette Caillac Catégories d’Évènement: Caillac

Lot . 5 EUR C’est avec un immense plaisir que le Château Lagrezette vous annonce l’organisation d’une chasse aux œufs grandeur nature, pour les petits et grands. Venez chasser les œufs de Pâques dans les vignes du Château Lagrezette!

Le parc sera réservé le temps de cette animation aux joies de la chasse pour les enfants, sous les yeux responsables de leurs parents, à la recherche des gourmandises en chocolat.

Ouverture de la chasse aux œufs à 10h30, à l’issue de laquelle vous serez récompensés par une belle dégustation de vins de la propriété.

Seul, entre amis ou en famille, venez profiter d’une journée au milieu des vignes, sur un site hors du commun autour de vins médaillés dans le monde entier. Réservation obligatoire par email ou téléphone. ©Lagrezette

