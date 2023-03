Randonnée contée à la journée – Au Pays des Fées lieu-dit Crozon Concoret OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Concoret Catégories d’Évènement: Concoret

Morbihan

Randonnée contée à la journée – Au Pays des Fées lieu-dit Crozon, 19 avril 2023, Concoret OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Concoret. Randonnée contée à la journée – Au Pays des Fées Parking du Chêne à Guillotin lieu-dit Crozon Concoret Morbihan lieu-dit Crozon Parking du Chêne à Guillotin

2023-04-19 10:00:00 – 2023-04-19 16:00:00

lieu-dit Crozon Parking du Chêne à Guillotin

Concoret

Morbihan Concoret Morbihan . Fanny, votre guide conteuse vous emmène sur de beaux chemins méconnus de Brocéliande.

Partez à pied, loin de la foule, pour une douzaine de kilomètres entre landes et forêt.

« Au Pays des Fées » nous permettra de découvrir la fontaine de Barenton et le Chêne à Guillotin, où histoires populaires et légendaire arthurien se mélangent à la réalité. Fanny est membre de Bretagne Buissonnière. -> RDV à 10h au parking du Chêne à Guillotin, retour vers 16h. -> 12 km de marche, dénivelés. Déconseillé aux moins de 12 ans. -> Prévoir un pique-nique et de l’eau. -> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 20 personnes. -> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, règlement en espèce ou chèque. fannygoujon7@gmail.com +33 6 30 54 13 31 lieu-dit Crozon Parking du Chêne à Guillotin Concoret

dernière mise à jour : 2023-03-08 par OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Concoret Adresse Concoret Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande lieu-dit Crozon Parking du Chêne à Guillotin Ville Concoret OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Concoret Departement Morbihan Tarif Lieu Ville lieu-dit Crozon Parking du Chêne à Guillotin Concoret

Concoret Concoret OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret ot trehorenteuc - destination broceliande concoret/

Randonnée contée à la journée – Au Pays des Fées lieu-dit Crozon 2023-04-19 was last modified: by Randonnée contée à la journée – Au Pays des Fées lieu-dit Crozon Concoret 19 avril 2023 Concoret lieu-dit Crozon Concoret morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Parking du Chêne à Guillotin lieu-dit Crozon Concoret Morbihan

Concoret OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Concoret Morbihan