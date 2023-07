« BULLER SUR LA LOIRE » : VISITE DE CAVE ET DESCENTE EN CANOË Lieu-dit Croix Rouge à Saint-Martin-de-la-Place Saumur, 15 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La base de canoës Terre d’Entente et la cave Gratien et Meyer s’associent pour vous proposer une activité atypique alliant patrimoine, sport et nature..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Lieu-dit Croix Rouge à Saint-Martin-de-la-Place

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Terre d’Entente canoe base and the Gratien et Meyer winery have joined forces to offer you an unusual activity combining heritage, sport and nature.

La base de canoas Terre d’Entente y la bodega Gratien et Meyer se unen para ofrecerle una actividad insólita que combina patrimonio, deporte y naturaleza.

Die Kanubasis Terre d’Entente und die Weinkellerei Gratien et Meyer haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen eine atypische Aktivität anzubieten, die Kulturerbe, Sport und Natur miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire