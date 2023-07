Atelier conte Lieu-dit Chêne de Greletti Chalais, 18 août 2023, Chalais.

Chalais,Dordogne

VENDREDI 18 de 17h à 18h30

Atelier conte : Venez vous initier à la narration du conte

Adulte, ado et enfant à partir de 7 ans : 12 euros

DIMANCHE 20 de 16h30 à 18h15

Atelier conte d’improvisation

Adulte, ado et enfant à partir de 7 ans : 12 euros

Contact :

Torribia KAAG : 07 44 55 58 81.

2023-08-18 fin : 2023-08-20 . EUR.

Lieu-dit Chêne de Greletti

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



FRIDAY 18th from 5pm to 6:30pm

Storytelling workshop : Learn the art of storytelling

Adults, teens and children aged 7 and over: 12 euros

SUNDAY 20 from 4.30 pm to 6.15 pm

Improvisation storytelling workshop

Adults, teens and children aged 7 and over: 12 euros

Contact:

Torribia KAAG : 07 44 55 58 81

VIERNES 18 de 17h a 18h30

Taller de cuentacuentos : Ven a probar a contar cuentos

Adultos, adolescentes y niños a partir de 7 años: 12 euros

DOMINGO 20 de 16.30 a 18.15 h

Taller de improvisación de cuentos

Adultos, adolescentes y niños a partir de 7 años: 12 euros

Contacto: Torribia KAAG

Torribia KAAG : 07 44 55 58 81

FREITAG, den 18. von 17:00 bis 18:30 Uhr

Workshop Erzählen : Lassen Sie sich in die Erzählweise des Märchens einführen

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 7 Jahren: 12 Euro

SONNTAG, 20. von 16.30 bis 18.15 Uhr

Improvisations-Workshop Märchen

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 7 Jahren: 12 Euro

Kontakt:

Torribia KAAG: 07 44 55 58 81

Mise à jour le 2023-07-19 par Isle-Auvézère