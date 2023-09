Fête de la science Lieu-dit « Chazoux » – Route de Bègues Gannat, 7 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Participez au « rallye des 10ans d’aventures et de découvertes » un parcours de 6 étapes sur l’histoire du parc et des découvertes paléontologiques ! Un voyage dans le ciel vous est aussi proposé avec une animation ASTRONOMIE..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Lieu-dit « Chazoux » – Route de Bègues Paléopolis

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in the « 10 years of adventures and discoveries rally », a 6-stage tour of the park?s history and paleontological discoveries! A trip into the sky is also on offer, with an ASTRONOMY animation.

Participe en el « rally 10 años de aventuras y descubrimientos », un recorrido de 6 etapas sobre la historia del parque y los descubrimientos paleontológicos También puede hacer un viaje al cielo con una actividad de ASTRONOMÍA.

Nehmen Sie an der « Rallye der 10 Jahre Abenteuer und Entdeckungen » teil, einem Parcours mit 6 Etappen zur Geschichte des Parks und zu paläontologischen Entdeckungen! Außerdem wird Ihnen eine Reise in den Himmel mit einer ASTRONOMIE-Animation angeboten.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme Val de Sioule