Soirée Guinguette des Sarmentelles Lieu dit Chavanne Beaujeu, 15 novembre 2023, Beaujeu.

Beaujeu,Rhône

Après avoir flâné dans les rues à la découverte des appellations et avant les 12 coups de minuit, qui annoncent la mise en perce, poursuivez la fête dans une ambiance Guinguette. Pour animer la soirée, Tempo Trio. Repas à partir de 19h..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Lieu dit Chavanne Salle du stade

Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



After having strolled in the streets to discover the appellations and before midnight rings, which means the tap of the barrel, the party is going on with Guinguette evening. Dinner served from 7:00. A festive atmosphere assured by Tempo Trio.

Después de pasear por las calles para descubrir las denominaciones y antes de las 12 campanadas que anuncian la perforación, continúe la fiesta en un ambiente guinguette. Para amenizar la velada, Tempo Trio. Comida a partir de las 19 horas.

Nachdem Sie durch die Straßen geschlendert sind, um die Appellationen zu entdecken, und bevor die 12 Glocken um Mitternacht schlagen, die die Perce ankündigen, setzen Sie das Fest in einer Guinguette-Atmosphäre fort. Zur Unterhaltung des Abends spielt das Tempo Trio. Essen ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-11 par Destination Beaujolais