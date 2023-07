TRIO N°9 DE JOSEPH HAYDN, TRIO OPUS 32 DE ANTON ARENSKY, TRIO N°7 OPUS 97 DE LUDWIG VAN BEETHOVEN – BÉATRICE ERNWEIN, HORTENSE BEAUCOUR, LAURENT BOUREAU Lieu-dit Chauvets Monts-de-Randon, 19 juillet 2023, Monts-de-Randon.

Monts-de-Randon,Lozère

Le concert annuel avec la participation de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère, le foyer rural de Servières aura lieu à Chauvets le 19 juillet à 19h

Béatrice Ernwein, violon,

Hortense Beaucour violoncelle

Laurent Boureau, p….

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Lieu-dit Chauvets

Monts-de-Randon 48000 Lozère Occitanie



The annual concert, with the participation of the Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère and the Foyer Rural de Servières, will take place at Chauvets on July 19 at 7pm

Béatrice Ernwein, violin,

Hortense Beaucour, cello

Laurent Boureau, p…

El concierto anual con la participación de la Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère y el foyer rural de Servières tendrá lugar en Chauvets el 19 de julio a las 19.00 h

Béatrice Ernwein, violín,

Hortense Beaucour, violonchelo

Laurent Boureau, p…

Das jährliche Konzert mit Beteiligung der Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère, des Landheims von Servières findet in Chauvets am 19. Juli um 19 Uhr statt

Beatrice Ernwein, Violine,

Hortense Beaucour, Violoncello

Laurent Boureau, P…

Mise à jour le 2023-07-06 par 48 – OTI Coeur Margeride