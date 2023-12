Deuxième manche coupe Nouvelle Aquitaine BMX Race Lieu-dit Chauvan Saint-Priest-Taurion, 3 mars 2024, Saint-Priest-Taurion.

Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Plus de 300 pilotes sont attendus alors n’hésitez pas à venir découvrir ce sport ! Une tombola est organisée sur place..

Lieu-dit Chauvan

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Monts du Limousin