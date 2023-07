SUD-OUEST COMEDY TOUR Lieu-dit Château de Villerambert Caunes-Minervois, 26 juillet 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Le Sud-Ouest Comedy Tour fait étape à Caunes-Minervois !

Au programme :

18h30 : Apéritif

20h : Spectacle Humour – Stand-up avec Alexis Le Rossignol de France Inter et sa bande de la Breizh Comedy Tour.

Buvette et restauration sur place

Sur inscription..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 . .

Lieu-dit Château de Villerambert

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



The Sud-Ouest Comedy Tour makes a stop in Caunes-Minervois!

On the program:

6:30pm: Aperitif

8pm: Stand-up comedy show with Alexis Le Rossignol from France Inter and his Breizh Comedy Tour crew.

Refreshments and catering on site

Registration required.

El Sud-Ouest Comedy Tour hace escala en Caunes-Minervois

En el programa:

18.30 h: Aperitivo

20.00 h: Espectáculo de monólogos con Alexis Le Rossignol, de France Inter, y su grupo de Breizh Comedy Tour.

Refrescos y comida in situ

Inscripción obligatoria.

Die Sud-Ouest Comedy Tour macht Halt in Caunes-Minervois!

Auf dem Programm stehen:

18.30 Uhr: Aperitif

20 Uhr: Humor-Show – Stand-up mit Alexis Le Rossignol von France Inter und seiner Bande von der Breizh Comedy Tour.

Getränke und Essen vor Ort

Nach Anmeldung.

