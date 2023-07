Les Soirées étoilées du château de Losse – Musique Lieu-dit Château de Losse Thonac, 27 juillet 2023, Thonac.

Thonac,Dordogne

Soirée étoilée par le groupe 5à7 Duo – Buffet Dégustation. Rencontre avec l’astrophotographe Julien Looten. Réservation obligatoire..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 23:00:00. EUR.

Lieu-dit Château de Losse

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Starry evening by the group 5à7 Duo – Buffet Tasting. Meeting with astrophotographer Julien Looten. Reservations required.

Velada estrellada a cargo del grupo 5à7 Duo – Degustación de buffet. Encuentro con el astrofotógrafo Julien Looten. Imprescindible reservar.

Sternenabend mit der Gruppe 5à7 Duo – Degustationsbuffet. Treffen mit dem Astrophotografen Julien Looten. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère