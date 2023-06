Atelier La parole aux parents Lieu-dit Château de la Seguinie Tresses, 10 juin 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Parents, la parole vous est donnée lors de ce groupe de discussion pour échanger sur vos pratiques de parentalité. Sur inscription auprès de la ludothèque Terres de Jeu..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Château de la Seguinie Ludothèque Terres de Jeu

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Parents, the floor is yours at this discussion group, where you can talk about your parenting practices. Please register with the Terres de Jeu toy library.

Padres, participen en este grupo de debate para hablar de sus prácticas parentales. Inscripción obligatoria en la ludoteca Terres de Jeu.

Eltern, in dieser Diskussionsgruppe haben Sie das Wort, um sich über Ihre Praktiken als Eltern auszutauschen. Nach Anmeldung bei der Ludothek Terres de Jeu.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT de l’Entre-deux-Mers