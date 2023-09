Atelier nature ‘Traces et empreintes’ Lieu-dit Charlot-Nord Marcenais, 26 octobre 2023, Marcenais.

Marcenais,Gironde

Au cœur de la forêt, accompagnés d’un animateur environnement, vous vous lancerez sur les traces des animaux et tenterez d’identifier à quelles espèces elles appartiennent. Ensuite, réalisez les empreintes des animaux..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Charlot-Nord

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the forest, accompanied by an environmental guide, you’ll follow animal tracks and try to identify which species they belong to. Then, make animal footprints.

En pleno bosque, acompañados por un guía medioambiental, seguirán las huellas de los animales e intentarán identificar a qué especie pertenecen. Después, haz huellas de animales.

Im Herzen des Waldes begeben Sie sich in Begleitung eines Umweltanimateurs auf die Spuren der Tiere und versuchen zu erkennen, zu welchen Arten sie gehören. Anschließend kannst du Tierspuren anfertigen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Latitude Nord Gironde