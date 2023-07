Atelier nature Anim’eau Lieu-dit Charlot-Nord Marcenais, 18 juillet 2023, Marcenais.

Marcenais,Gironde

Accompagné d’une guide environnement découvrez la faune aquatique d’eau douce. Au cours des différents ateliers, partez à la découverte de cette nature fragile et percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Nos écosystèmes riches n’auront plus de secrets pour vous. Ce monde inconnu regorge de petites bêtes, les connaissez-vous ? Ouvrez grand vos yeux pour les observer, quelles sont leurs spécificités ? Comment les protéger ?

Lors de cette balade matinale prenez le temps de découvrir la nature et les animaux qui nous entourent ..

Accompanied by an environmental guide, discover the aquatic fauna of fresh water. During the different workshops, discover this fragile nature and discover the mysteries of the living beings that live there. Our rich ecosystems will no longer hold any secrets for you. This unknown world is full of little creatures, do you know them? Open your eyes wide to observe them, what are their specificities? How to protect them?

During this morning walk, take the time to discover nature and the animals that surround us.

Acompañado por un guía medioambiental, descubra la fauna acuática de agua dulce. Durante los distintos talleres, láncese a descubrir este frágil mundo natural y desentrañe los misterios de los seres vivos que lo habitan. Nuestros ricos ecosistemas ya no tendrán secretos para usted. Este mundo desconocido está repleto de pequeñas criaturas, ¿las conoces? Abre bien los ojos para observarlas, ¿cuáles son sus características específicas? ¿Cómo protegerlas?

Durante este paseo matinal, tómese su tiempo para descubrir la naturaleza y los animales que nos rodean.

Entdecken Sie in Begleitung einer Umweltführerin die Tierwelt des Süßwassers. In verschiedenen Workshops können Sie diese empfindliche Natur entdecken und die Geheimnisse der dort lebenden Lebewesen lüften. Unsere reichen Ökosysteme werden keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben. In dieser unbekannten Welt wimmelt es nur so von kleinen Tieren, kennen Sie sie? Öffnen Sie Ihre Augen weit, um sie zu beobachten, was sind ihre Besonderheiten? Wie kann man sie schützen?

Auf diesem Morgenspaziergang nehmen Sie sich die Zeit, die Natur und die Tiere um uns herum zu entdecken.

