Atelier décoration de Noël Lieu-dit Chantegrolle Charroux, 1 décembre 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Pour les 3 à 12 ans, participez à un atelier gratuit spécial décoration de Noël dans votre magasin de producteurs

Ce qu’il vous attend :

– Un atelier spécial confection de pommes d’amour (repartez chez vous avec vos créations)

– Dégustation de jus pommes chaud

Réservation avant le 30 novembre

Les enfants sont sous la responsabilité des parents..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

Lieu-dit Chantegrolle

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



For 3 to 12 year-olds, take part in a free Christmas decoration workshop at your local farm store

What to expect :

– A special apple workshop (go home with your creations)

– Hot apple juice tasting

Book before November 30

Children are the responsibility of their parents.

Para niños de 3 a 12 años, participe en un taller gratuito de decoración navideña en la granja de su barrio

Lo que le espera :

– Un taller especial para hacer pommes d’amour (llévate tus creaciones a casa)

– Degustación de zumo de manzana caliente

Reserva antes del 30 de noviembre

Los niños son responsabilidad de sus padres.

Für 3- bis 12-Jährige: Nehmen Sie an einem kostenlosen Workshop speziell zur Weihnachtsdekoration in Ihrem Bauernladen teil

Was Sie erwartet:

– Ein spezieller Workshop zur Herstellung von Liebesäpfeln (nehmen Sie Ihre Kreationen mit nach Hause)

– Verkostung von heißem Apfelsaft

Reservierung vor dem 30. November

Die Verantwortung für die Kinder liegt bei den Eltern.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou