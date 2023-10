PRÉSENTATION DE SAISON À CHAMPERBOUX Lieu-dit Champerboux Gorges du Tarn Causses, 25 octobre 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Le temps d’une halte, Myriam Auguy, chargée des relations publiques aux Scènes Croisées de Lozère vous invite à découvrir la saison culturelle 23/24 sur la communauté de la communes Gorges Causses Cévennes !

Ce rendez-vous est l’occasion de se retrou….

Lieu-dit Champerboux

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Myriam Auguy, in charge of public relations at Scènes Croisées de Lozère, invites you to discover the 23/24 cultural season in the community of Gorges Causses Cévennes!

This appointment is an opportunity to meet…

Myriam Auguy, responsable de relaciones públicas de Scènes Croisées de Lozère, le invita a descubrir la temporada cultural 23/24 en la comunidad de Gorges Causses Cévennes

Este evento es una oportunidad para encontrarse con…

Myriam Auguy, PR-Beauftragte der Scènes Croisées de Lozère, lädt Sie ein, die Kultursaison 23/24 in der Gemeinde Gorges Causses Cevennes zu entdecken

Dieser Termin bietet Ihnen die Gelegenheit, sich…

