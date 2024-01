Approcher et nourrir nos animaux Lieu-dit Champ Paillot Mamirolle, 6 janvier 2024, Mamirolle.

Mamirolle Doubs

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 16:00:00

Émerveillez les enfants pendant la période féerique de Noël en les invitant à une aventure magique avec nos animaux spéciaux. Des poules au pelage soyeux aux espiègles chèvres à cornes, chaque rencontre devient une leçon d’empathie. Les enfants nourrissent les adorables lapins, ressentent la légèreté des plumes des oiseaux, et partagent des moments joyeux avec nos amis à grandes oreilles. Dans un lieu enchanté, chaque geste devient une expérience éducative, tissant des souvenirs précieux entre les enfants et les animaux. C’est une balade enchantée où la magie de Noël se mêle à la tendresse des animaux, créant des moments inoubliables pour les petits explorateurs.

Au travers d’une visite guidée spécialement conçue pour les enfants, dans un lieu de rencontre sécurisé et joyeux, ces activités offrent bien plus qu’une simple découverte. Elles plantent les graines d’une connexion profonde avec la nature, cultivant l’amour et le respect envers nos amis les animaux, et créent des souvenirs enchantés qui resteront gravés dans le cœur des enfants.

Lieu-dit Champ Paillot Mamirolle

Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



