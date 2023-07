FESTI’VIN Lieu-dit Ceps Roquebrun, 8 août 2023, Roquebrun.

Roquebrun,Hérault

Soirée bar à vin et tapas au domaine du Vieux Chai avec animation musicale.

2023-08-08 19:00:00 fin : 2023-08-08 23:00:00. .

Lieu-dit Ceps

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie



Wine and tapas evening at the Domaine du Vieux Chai with musical entertainment

Velada de vino y tapas en la finca Vieux Chai con música en directo

Wein- und Tapas-Bar-Abend auf der Domaine du Vieux Chai mit musikalischer Unterhaltung

