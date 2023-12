LECTURES D’HIVER Lieu-dit Castagnols Vialas, 1 décembre 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

La première lecture d’hiver de cette saison, aura lieu samedi 9 décembre à 19h au hameau de Castagnols, chez Christian Brochier et Martine Sillon.

Pour cette première, nous plongerons dans la mythologie grecque à la rencontre de la célèbre Phèdre. ….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Lieu-dit Castagnols

Vialas 48220 Lozère Occitanie



This season’s first winter reading will take place on Saturday December 9 at 7pm in the hamlet of Castagnols, at the home of Christian Brochier and Martine Sillon.

For this premiere, we’ll be delving into Greek mythology to meet the famous Phaedra…

La primera lectura de invierno de la temporada tendrá lugar el sábado 9 de diciembre a las 19.00 horas en la aldea de Castagnols, en casa de Christian Brochier y Martine Sillon.

Para esta primera lectura, nos adentraremos en la mitología griega para conocer a la célebre Fedra …

Die erste Winterlesung dieser Saison findet am Samstag, den 9. Dezember um 19 Uhr im Weiler Castagnols bei Christian Brochier und Martine Sillon statt.

Bei dieser Premiere tauchen wir in die griechische Mythologie ein und begegnen der berühmten Phädra. …

