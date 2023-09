DOMAINE MASSILLAN MARCHÉ DE NOËL Lieu-dit Carteirades Le Crès, 15 décembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Pour l’édition 2023 du Marché de Noël au domaine nous proposons principalement des artisans autour de produits du terroir et de boissons. Le marché aura lieu le vendredi 15 décembre de 19 h à 23 h et le samedi 16 décembre de 11 h à 18 h..

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 23:00:00. .

Lieu-dit Carteirades

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



For the 2023 edition of the Christmas Market on the estate, we are mainly proposing artisans selling local produce and beverages. The market will take place on Friday December 15 from 7 pm to 11 pm and on Saturday December 16 from 11 am to 6 pm.

Para la edición de 2023 del Mercado de Navidad en el polígono, proponemos principalmente artesanos que venden productos y bebidas locales. El mercado tendrá lugar el viernes 15 de diciembre de 19.00 a 23.00 horas y el sábado 16 de diciembre de 11.00 a 18.00 horas.

Für die Ausgabe 2023 des Weihnachtsmarkts auf dem Landgut schlagen wir hauptsächlich Handwerker rund um regionale Produkte und Getränke vor. Der Markt findet am Freitag, den 15. Dezember von 19.00 bis 23.00 Uhr und am Samstag, den 16. Dezember von 11.00 bis 18.00 Uhr statt.

