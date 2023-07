Repas champêtre Lieu-dit Cargue-Sac Beauville, 9 juillet 2023, Beauville.

Beauville,Lot-et-Garonne

Repas champêtre au profit d’Haïti dans la salle de Ruat Carguessac en bas de Beauville..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Lieu-dit Cargue-Sac Salle de Ruat – Carguessac

Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal in favour of Haiti in the room of Ruat Carguessac in the bottom of Beauville.

Comida campestre a beneficio de Haití en la sala Ruat Carguessac, bajo Beauville.

Ländliches Essen zugunsten von Haiti im Saal von Ruat Carguessac im unteren Teil von Beauville.

